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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Курильских островах, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Эпицентр находился в 542 км от Петропавловска-Камчатского (население 187 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 40 км.Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.-0-