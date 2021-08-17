Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано во вторник у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Эпицентр подземных толчков находился в 2 849 км к северо-востоку от чилийского города Пунта-Аренас с населением более 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации об угрозе цунами не поступало.На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.В понедельник Геологическая служба США зафиксировала у берегов Южных Сандвичевых островов землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 33 км. Цунами также не ожидалось.-0-