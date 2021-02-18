Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Новой Каледонии в Тихом океане

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано возле группы островов Луайоте, относящихся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии - заморской территории Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 559 км к востоку от столицы Новой Каледонии города Нумеа с населением около 93 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км. Информация об угрозе цунами не поступала.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у юго-восточного побережья Тайваня. Эпицентр подземных толчков находился в 62,5 км от города Тайдун, очаг залегал на глубине 19,3 км под морским дном. Колебания почвы ощущались на территории уездов Пиндун и Тайдун. Данных о пострадавших и об ущербе не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.-0-