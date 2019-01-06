Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Аляски

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано 5 января у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 54 км к юго-западу от вулкана Танага в системе Алеутских островов и в 129 км от города Адак на одноименном острове. Очаг землетрясения находился на глубине 19,1 км.

Сведений о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях нет.-0-