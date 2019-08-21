Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Тихом океане в архипелаге Санта-Крус, принадлежащем государству Соломоновы Острова, сообщает национальная сейсмологическая служба Австралии.

Эпицентр подземных толчков располагался в 50-и км к северо-западу от острова Утупуа и залегал на глубине 77 км.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.-0-