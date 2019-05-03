3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле Соломоновых Островов в Тихом океане, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр землетрясения находился в 279 км от столицы Соломоновых Островов Хониары. Очаг залегал на глубине 10 км.
О возможной угрозе цунами не сообщается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3655 BYN
|2.355 BYN
|2.362 BYN
|USD
|2.1115 BYN
|2.106 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2457 BYN
|3.207 BYN
|3.235 BYN