3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле Соломоновых Островов в Тихом океане, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился в 279 км от столицы Соломоновых Островов Хониары. Очаг залегал на глубине 10 км.

О возможной угрозе цунами не сообщается.-0-