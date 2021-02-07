Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Филиппинах

7 февраля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло сегодня у побережья острова Минданао. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 21 км к северо-западу от Дигоса (население около 116 тыс. человек) и 6 км к северо-западу от Бансалана (население около 21,3 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.-0-