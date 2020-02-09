Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Папуа - Новой Гвинеи

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло сегодня у побережья Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Синьхуа со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки были зафиксированы в 06.04 по времени UTC. Эпицентр находился в 122 км к югу от города Кокопо. Очаг залегал на глубине 31,3 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Папуа - Новая Гвинея является частью мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью - так называемого тихоокеанского огненного кольца. На него приходится 90% всех землетрясений на Земле.-0-