Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Вануату

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился в 245 км к северу от столицы республики Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 127 км. Информации о возможных разрушениях и пострадавших, а также об угрозе цунами пока не поступало.
Республика Вануату - небольшая тихоокеанская страна на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.-0-
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