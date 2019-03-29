Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Камчатки

29 марта, Петропавловск-Камчатский /БЕЛТА - ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане у южного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.

Очаг залегал на глубине 40 км под морским дном. Жители Петропавловска-Камчатского, удаленного от эпицентра сейсмического события к северу на 300 км, ощутили подземные толчки силой до трех баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Сильнее почувствовали землетрясение жители города Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область): они ощутили подземные толчки силой в четыре балла. Угрозы цунами, как и на Камчатке, нет.-0-