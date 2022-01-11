Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали сейсмологи у побережья Кипра

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Кипра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 112 км к северо-западу от города Лимассол, где проживают около 154 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как уточняется, жители Большого Каира ощутили подземные толчки, которые дошли до Египта после землетрясения у берегов Кипра. По данным Национального исследовательского института астрономии и геофизики, наиболее остро толчки ощущались на севере страны в районе средиземноморского побережья. В других районах жители также почувствовали отголоски кипрского землетрясения. О разрушениях и пострадавших информация не поступала. Ночные колебания стали наиболее сильными за последние годы в Египте, который в 1992 году пережил землетрясение, унесшее жизни около 600 человек.

Подземные толчки ощутили также в Турции, Сирии, Ливане и Израиле.-0-