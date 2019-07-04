Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Канады

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано сегодня в юго-западной части Канады, близ острова Ванкувер, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился приблизительно в 225 км северо-западнее города Порт-Харди.

Сообщений о разрушениях, пострадавших, а также предупреждения о возможном цунами не поступало.-0-