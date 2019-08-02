Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Суматры, объявлена угроза цунами

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у побережья острова Суматра на западе Индонезии. Об этом сообщает Reuters .

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения располагался в 249 км к юго-востоку от города Тангеранга. Эпицентр стихии находился на глубине 49 км. Подземные толчки ощущались в том числе на юге Джакарты.

Индонезийское геофизическое агентство выпустило предупреждение о цунами. Жителям провинции Бантен на острове Ява рекомендовано немедленно эвакуироваться в возвышенные районы, пишет британское издание The Independent.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.-0-