Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Филиппин, объявлена угроза цунами

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлена угроза цунами. Об этом сообщает CNN.

По сведениям филиппинского Института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), землетрясение было тектоническим, очаг залегал в море на глубине 49 км. Это означает, что возможное цунами в регионах, наиболее приближенных к эпицентру толчка, не будет слишком мощным - ожидаются волны высотой менее метра. Жителям районов, где объявлена угроза цунами, рекомендовано не посещать сегодня пляж и держаться вдали от побережья. В сообщении Тихоокеанского центра предупреждения о цунами уточняется, что Гавайям цунами не угрожает.

Это уже второе сильное землетрясение за последнюю неделю. Как сообщалось, 24 декабря землетрясение магнитудой 6,4 произошло вблизи Командорских островов. Угроза цунами тогда не объявлялась, данных о разрушениях и пострадавших не поступало.-0-