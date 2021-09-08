Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-западе Мексики

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у города Акапулько в юго-западном штате Герреро во вторник вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро. В столице, расположенной примерно в 300 км от этого курорта, сработала система оповещения о сильном подземном толчке.

Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум сообщила в Twitter, что землетрясение не вызвало разрушений в столице страны. "Управление общественной безопасности выполнило уже три облета города, никакого ущерба выявлено не было", - сказала она. Мэр добавила, что "множество районов" Мехико остались без электричества, и призвала жителей сохранять спокойствие. Она также указала, что метрополитен города работает в обычном режиме.

Позже Национальная сейсмологическая служба сообщила в Twitter, что после данного землетрясения было еще зарегистрировано свыше 70 повторных подземных толчков. "К 22.00 7 сентября (06.00 8 сентября по московскому времени) было зафиксировано 73 повторных толчка после землетрясения магнитудой 7,1 в Герреро, магнитуда самого сильного из них составила 5,2", - говорится в записи.

Как сообщил в эфире телеканала Milenio губернатор региона Эктор Астудильо, жертвой землетрясения стал один человек. "Меня проинформировали, что в муниципалитете Коюка-де-Бенитес погиб человек, на него упал столб", - сказал он. Упомянутый политиком район находится рядом с Акапулько. По словам Эктора Астудильо, сведений о значительном материальном ущербе не поступало.-0-