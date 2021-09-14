Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. После него зафиксировали 809 повторных подземных толчков. Об этом сообщила в Twitter Национальная сейсмологической служба страны.

Эпицентр землетрясения находился в 11 км к северо-западу от города Акапулько, где проживают более 700 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

"По состоянию на 20.00 13 сентября (4.00 по минскому времени 14 сентября), было зарегистрировано 809 повторных толчков после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в Герреро, магнитуда сильнейшего из них составила 5,2", - говорится в сообщении.-0-