Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Перу и Бразилии

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло 5 января на востоке Перу, неподалеку от границы с Бразилией, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт геофизики Перу.

Эпицентр подземных толчков находился в 205 км к северу от города Эсперанса в провинции Пурус. Очаг залегал на глубине 598 км.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.-0-