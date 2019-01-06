Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Перу и Бразилии

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло 5 января на востоке Перу, неподалеку от границы с Бразилией, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт геофизики Перу.
Эпицентр подземных толчков находился в 205 км к северу от города Эсперанса в провинции Пурус. Очаг залегал на глубине 598 км.
О пострадавших или разрушениях не сообщается.-0-
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