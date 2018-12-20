Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Камчатки в Кроноцком заливе примерно в 400-450 км от Петропавловска-Камчатского.

Об этом сообщает сайт Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

По его сведениям, эпицентр подземных толчков находился примерно в 170 км от Усть-Камчатска. Очаг стихии залегал на глубине 85 км.

Позже в этой местности был зафиксирован повторный толчок с магнитудой 5,8, очаг находился на глубине 79 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском до одного балла, в Усть-Камчатске - до двух баллов и поселке Никольское - до пяти баллов.

Ранее Геологическая служба США сообщала о подземных толчках в этой местности магнитудой 7,3.

Центр по предупреждению цунами США информировал, что возможно возникновение цунами в радиусе 300 км от эпицентра у побережья России.

Позже ТАСС сообщил, что угроза цунами после землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки, отменена.-0-