Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Камчатки в Кроноцком заливе примерно в 400-450 км от Петропавловска-Камчатского.
Об этом сообщает сайт Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
По его сведениям, эпицентр подземных толчков находился примерно в 170 км от Усть-Камчатска. Очаг стихии залегал на глубине 85 км.
Позже в этой местности был зафиксирован повторный толчок с магнитудой 5,8, очаг находился на глубине 79 км.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском до одного балла, в Усть-Камчатске - до двух баллов и поселке Никольское - до пяти баллов.
Ранее Геологическая служба США сообщала о подземных толчках в этой местности магнитудой 7,3.
Центр по предупреждению цунами США информировал, что возможно возникновение цунами в радиусе 300 км от эпицентра у побережья России.
Позже ТАСС сообщил, что угроза цунами после землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки, отменена.-0-
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