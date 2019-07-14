Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Индонезии

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным ведомства, эпицентр подземных толчков расположился в 152-х км к юго-востоку от населенного пункта Софифи (поселок на западном побережье острова Хальмахера в архипелаге Молуккских островов). Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Информации о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами пока нет.
Индонезийские острова входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо - цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся от берегов Мексики через Гавайские острова и Филиппины на юг до Новой Зеландии.-0-
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