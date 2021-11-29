Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Перу

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,5 потрясло удаленный район Амазонки на севере Перу в воскресенье и ощущалось вплоть до Лимы в центре страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сейсмологический центр Геофизического института Перу (IGP) сообщил, что землетрясение имело глубину 131 км, а эпицентр находился в 98 км от города Санта-Мария-де-Ниева в провинции Кондорканки.

Землетрясение ощущалось во всем центральном и северном Перу. По сообщениям местного радио и телевидения, некоторые жители покинули свои дома в качестве меры предосторожности.

Не сообщалось о повреждениях 1100-километрового нефтепровода государственной Petroperu, который пересекает перуанский регион Амазонки до побережья Тихого океана на севере.

В заявлении Национального института гражданской защиты (Indeci) говорится, что пострадали 220 домов, 81- непригодный для проживания и 75 - разрушены. По словам Indeci, семь религиозных культовых сооружений и два торговых центра были повреждены, пострадали четыре жителя.

Президент Педро Кастильо отметил в Twitter, что он приказал немедленно развернуть вспомогательный персонал и прилетел на военном самолете в этот район. "Мы поддержим пострадавших и устраним материальный ущерб", - сказал он.

Через социальные сети сообщалось об отключении электричества в нескольких местах. На кадрах местного телевидения были показаны участки дорог, заблокированные огромными камнями и выбитой грязью.

Система предупреждения США сообщила, что после землетрясения предупреждений о цунами не было.-0-