Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе Южных Сандвичевых островов

Фото yachtingworld.com
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Атлантическом океане в районе Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 2,4 тыс. км от ближайшего населенного пункта. Очаг залегал на глубине 78 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.-0-
Эпицентр землетрясения находился в 2,4 тыс. км от ближайшего населенного пункта. Очаг залегал на глубине 78 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.-0-