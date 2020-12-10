Землетрясение мощностью 5,5 баллов произошло на Байкале

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в четверг на озере Байкал, толчки ощущались в Иркутске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Сейсмособытие зафиксировано сегодня в 5.45 по местному времени (00.45 - по московскому) на территории Иркутской области. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла, в Иркутске - 5-6 баллов, магнитуда - 5,5. Эпицентр находился на озере Байкал в Кабанском районе Республики Бурятия.

Жители Иркутска ощутили толчки мощностью 5-6 баллов.

Сообщений о пострадавших и разрушениях после землетрясения в регионе не было. В пресс-службе городской администрации отметили, что стратегические объекты и объекты жизнеобеспечения в Иркутске работают в штатном режиме.

В 2020 году это четвертое сильное землетрясение на Байкале.-0-