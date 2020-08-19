Землетрясение на Филиппинах: два человека погибли, 170 пострадали

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения на Филиппинах два человека погибли, еще около 170 пострадали, сообщает телеканал CNN Philippines.

Подземные толчки нанесли серьезный ущерб строениям в Катайнгане, на дорогах появились трещины. Сейсмическая активность в регионе продолжается. "На данный момент жизнь не нормализовалась, потому что каждый час или каждые 30 минут происходят толчки. Люди все еще нервничают и пока не хотят возвращаться в свои дома", - сообщил представитель местной власти Уилтон Хо.

На сегодняшний день 18 пострадавших в результате землетрясения находятся больницах. Более 300 человек были вынуждены покинуть свои дома. Власти рассматривают необходимость эвакуации порядка 6 тыс. жителей.-0-