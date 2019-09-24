Землетрясение на границе Пакистана и Индии: 19 человек погибли, более 300 ранены

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате сильного землетрясения на границе Пакистана и Индии возросло до 19 человек, более 300 получили ранения, сообщает пакистанский телеканал Dunya News .

Из-за землетрясения магнитудой 5,8 разрушены дома и магазины, на дорогах образованы трещины. Все больницы переполнены, медики оказывают помощь пострадавшим.

Эпицентр подземных толчков находился в 5 км к северу от Джелама, очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались на большей части территории Пакистана, включая такие крупные города, как Исламабад, Пешавар, Равалпинди и Лахор, а также в некоторых штатах на севере Индии, включая Пенджаб, Харьяну, Чандигарх и столичный регион Дели. О пострадавших и разрушениях там пока не сообщается.-0-