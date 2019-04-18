Землетрясение на Тайване: эвакуированы школы, нарушена работа метро

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильного землетрясения в отдельных районах китайского острова Тайвань нарушена работа метро, эвакуированы школы и ряд других зданий, сообщает
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение имело магнитуду 6,1. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 6,4 балла, тогда как ТАСС, ссылаясь на данные Главного сейсмологического управления Китая, сообщает о магнитуде 6,7.
Очаг землетрясения залегал на глубине 19 км на расстоянии 11 км к северо-западу от туристического города Хуалянь. Установлено, что в Хуаляне два человека были травмированы падающими камнями. По информации ТАСС, в целом на территории острова от стихии пострадали не менее пяти человек, трое из них - в городе Синьбэй.
Сообщается, что в результате землетрясения в Тайбэе возникли перебои с электричеством, временно приостановлено железнодорожное сообщение между Тайбэем и соседним Таоюанем. Информации о серьезных разрушениях нет.
По прогнозам местного бюро погоды, в ближайшие дни на Тайване возможны толчки мощностью более 5 баллов.-0-
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