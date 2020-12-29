Землетрясение привело к значительным разрушениям в Хорватии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,3, которое произошло сегодня в Хорватии, привело к значительным разрушениям, сообщает местная газета Glas Istre.

Серьезный ущерб нанесен городу Петриня, который, по данным издания, наполовину разрушен. "Мы вытаскиваем людей из машин… Я также слышал, что обрушился детский сад, но, к счастью, в здании не было детей", - сказал мэр Петрини Даринко Думбович. По его словам, в городе царит паника, люди пытаются найти своих близких под завалами.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уже выехал в пострадавший город.

Также сообщается, что в Загребе произошло обрушение нескольких зданий. Во всем городе отключено электричество.

Масштаб разрушений пока тяжело оценить. Данных о жертвах нет.-0-