Землетрясение произошло на Тайване

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в западной части Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова, передает ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился в 38 км от города Тайнань, очаг залегал на глубине 11,2 км. Колебания почвы также ощущались на территории уездов Цзяи, Юнлинь, Чжанхуа, в специальном муниципалитете Гаосюн и нескольких других населенных пунктах.

Через две минуты после землетрясения в регионе последовали остаточные толчки магнитудой 4,7. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.-0-