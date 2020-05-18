Землетрясение произошло в Китае

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории городского округа Чжаотун провинции Юньнань (юго-западная часть Китая) сегодня случилось землетрясение магнитудой 5, сообщает ТАСС со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Зафиксировали подземные толчки в 21.47 по местному времени (в 16.37 по белорусскому). Очаг залегал на глубине 8 км, а эпицентр был в районе уезда Цяоцзя.

Данных о жертвах или причиненном ущербе в городском округе с населением более 5,5 млн человек пока нет.

По информации геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,2. Американские сейсмологи установили, что его эпицентр располагался в 44 км к западу от города Чжаотун (население около 109 тыс. человек), а очаг залегал на глубине 10 км.-0-