Землетрясение произошло в Пакистане, есть пострадавшие

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в нескольких районах Пакистана. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Метеорологический департамент этой страны.

Сильные подземные толчки ощущались на большей части территории Пакистана, эпицентр подземных толчков находился на афгано-таджикской границе и залегал на глубине 80 км.

По сообщениям местных СМИ, несколько человек пострадали, когда пытались покинуть здания во время сильных подземных толчков.-0-