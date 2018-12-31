Землетрясение произошло в пригороде Каира

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К северо-западу от Каира произошло землетрясение магнитудой 4, сообщают РИА Новости со ссылкой на египетское издания "Аль-Ахрам".
Подземные толчки сегодня днем зарегистрировали специалисты египетской службы метеорологических и сейсмологических наблюдений.
Толчки ощутили жители северо-запада египетской столицы и в особенности ее пригорода - Эль-Каттамии.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. О жертвах и разрушениях не сообщается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4734 BYN
|2.474 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1598 BYN
|2.167 BYN
|2.179 BYN
|RUB
|3.1128 BYN
|3.09 BYN
|3.115 BYN