Землетрясение произошло в пригороде Каира

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К северо-западу от Каира произошло землетрясение магнитудой 4, сообщают РИА Новости со ссылкой на египетское издания "Аль-Ахрам".

Подземные толчки сегодня днем зарегистрировали специалисты египетской службы метеорологических и сейсмологических наблюдений.

Толчки ощутили жители северо-запада египетской столицы и в особенности ее пригорода - Эль-Каттамии.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. О жертвах и разрушениях не сообщается.-0-