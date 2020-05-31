Землетрясение произошло возле южных Курильских островов

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Охотском море возле южных Курильских островов, сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Землетрясение произошло в 238 км на юго-запад от Южно-Курильска. Глубина - примерно 92 км", - рассказали сейсмологи. Жители Южно-Курильска ощутили подземные толчки силой до двух баллов, жители поселка Малокурильское - до трех баллов.

Угроза цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.-0-