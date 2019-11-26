Землетрясение в Албании: один человек погиб, 150 пострадали

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате мощного землетрясения, которое произошло в Албании, погиб один человек, еще около 150 обратились за медицинской помощью, сообщает албанская телерадиокомпания Radio Televizioni Shqiptar.

Значительные разрушения зафиксированы в Дурресе. Сейчас в городе царит паника. Власти призывают горожан пока не возвращаться в свои квартиры из риска обрушения зданий.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня ночью. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 34 км от столицы Албании Тираны. После землетрясения последовала серия повторных толчков, магнитуда которых достигала 5,3.-0-

В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 Эпицентр подземных толчков находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного неподалеку от столицы страны Тираны. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.