Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению домов в Турции

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению домов в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщает агентство Анадолу.

По данным агентства, толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. В МВД Турции сообщили, что в результате землетрясения в районах Борнова и Байраклы в городе Измир разрушены шесть жилых зданий. На месте обрушений начались поисково-спасательные операции. О пострадавших не сообщается.

Землетрясение ощущалось также в Стамбуле.

Греческая газета "Катимеринии" сообщает, что в результате стихийного бедствия повреждены несколько зданий, а также дорожная инфраструктура на Самосе. Данные о пострадавших пока не поступали.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано 30 октября в Эгейском море у побережья Греции и Турции. Эпицентр стихии находился в 13 км к юго-востоку от греческого населенного пункта Неон-Карловаси (6,7 тыс. жителей) и в 62 км к юго-западу от турецкого Карабаглара, где проживают около 458 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Позже сейсмологи оценили максимальную мощность подземных толчков в 7 баллов.-0-

Землетрясение в Эгейском море вызвало цунами - в турецком Сеферихисаре затоплены улицы Тем временем Измир после землетрясения заволокло облаком пыли. В городе разрушены десятки домов. Под завалами находятся люди. Данных о погибших пока нет. Известно, что из-под завалов удалось спасти четырех человек.

Четыре человека погибли, 120 ранены в результате землетрясения в Турции Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению десятков домов в провинции Измир. На месте обрушений ведутся поисково-спасательные операции. Мобилизованы 38 машин скорой помощи и два спасательных вертолета.