Землетрясение в Эгейском море вызвало цунами - в турецком Сеферихисаре затоплены улицы

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение в Эгейском море вызвало цунами, в турецком Сеферихисаре (Измир) затоплены улицы, сообщает турецкий телеканал NTV.
Уровень воды на улицах в некоторых местах превышает один метр. На кадрах с места событий видно, что затоплены автомобили и первые этажи зданий.
Тем временем Измир после землетрясения заволокло облаком пыли. В городе разрушены десятки домов. Под завалами находятся люди. Данных о погибших пока нет. Известно, что из-под завалов удалось спасти четырех человек.-0-
Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению домов в Турции
Землетрясение ощущалось также в Стамбуле.