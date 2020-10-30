Землетрясение в Турции: число погибших увеличилось до 17, пострадавших - до 709

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 17 человек погибли, 709 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, сообщает турецкий телеканал NTV.

Поисково-спасательные работы продолжаются. "Государство мобилизовало все силы. Нет ни одного здания, до которого не дошли бы наши спасательные команды", - сказал губернатор Измира Явуз Селим Кешгер.

Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано 30 октября в Эгейском море у побережья Греции и Турции. Эпицентр стихии находился в 13 км к юго-востоку от греческого населенного пункта Неон-Карловаси (6,7 тыс. жителей) и в 62 км к юго-западу от турецкого Карабаглара, где проживают около 458 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Позже сейсмологи оценили максимальную мощность подземных толчков в 7 баллов.-0-