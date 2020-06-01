Землетрясение зафиксировано на Кубани

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

"В Крымском районе произошло сейсмособытие магнитудой 3,5 (по предварительной информации). Для обследования последствий сейсмособытия направлены оперативные группы от администрации муниципального образования и глав сельских поселений. Жертв и разрушений нет", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.-0-