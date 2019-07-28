Землетрясение зафиксировано у побережья острова Ява

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 28 июля вечером у побережья индонезийского острова Ява, сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 22:25 по местному времени.

Их эпицентр находился в море в 200 км к юго-западу от Джакарты. О том, как глубоко залегал очаг землетрясения, в сводке не указывается.

Данных о пострадавших и угрозе цунами не поступало.-0-