Землетрясение зафиксировано у побережья острова Ява

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 28 июля вечером у побережья индонезийского острова Ява, сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 22:25 по местному времени.
Их эпицентр находился в море в 200 км к юго-западу от Джакарты. О том, как глубоко залегал очаг землетрясения, в сводке не указывается.
Данных о пострадавших и угрозе цунами не поступало.-0-
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