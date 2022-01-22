22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясения магнитудой 6 и выше отмечены в Японии, у берегов Аляски и Индонезии, сообщает ТАСС.

По крайней мере шесть человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло в ночь с 21 на 22 января в районе префектур Миядзаки и Оита на юго-западе Японии. Угрозы цунами в результате подземных толчков объявлено не было. Природное явление не вызвало нештатных ситуаций на местных АЭС. Все пострадавшие во время инцидента получили ушибы при падении или другие незначительные травмы. Угрозы их жизням нет.

По информации Геологической службы США, подземные толчки магнитудой 6,3 произошли сегодня у берегов американского штата Аляска. Эпицентр находился в 87 км к северу от города Уналашка, где проживают около 4 тыс. человек. Очаг был на глубине 3 км.

Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано у побережья Индонезии. Эпицентр был в 319 км к северо-востоку от города Манадо (население - около 451 тыс. человек) в провинции Северный Сулавеси. Очаг залегал на глубине 24 км.

Кроме того, как сообщил Китайский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 2 произошло сегодня в пригороде Пекина - районе Чанпин. Там проживают около 2,2 млн из 21,9 млн жителей города. Очаг находился в 40 км к северо-западу от центра города и залегал на глубине 15 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших в США, Индонезии, Китае не поступала.-0-