Землетрясения в Албании повредили более 560 зданий

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате серии землетрясений в Албании повреждены 569 зданий, в том числе школы, медицинские центры и жилые дома, сообщает издание Albanian Daily News .

По словам властей, причиненный ущерб еще предстоит оценить.

По последним данным, количество пострадавших возросло до 132 человек.

Серия землетрясений, которые стали крупнейшими в стране за последние 30 лет, вызвала панику у населения, местные жители начали покидать дома. Ситуация усугубилась новостями о том, что в ночь на 23 сентября подземные толчки повторятся. Власти эту информацию опровергли и призвали граждан не верить фейковым новостям.

В Албании 21 сентября произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 1 км к западу от города Дуррес, очаг залегал на глубине 10 км. Через несколько минут после первого произошел новый толчок магнитудой 5 в том же районе и снова с очагом на глубине 10 км. После этого была зафиксирована серия афтершоков.

Землетрясение ощущалось в близких к Албании греческих городах Янина, Салоники, Лариса и на острове Керкира (Корфу) в Ионическом море, а также в Северной Македонии и ряде районов Италии.-0-