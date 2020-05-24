Землетрясения зафиксировали у берегов Мексики и в Атлантическом океане

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у западного побережья Мексики, еще один случай толчков земной коры произошел в Атлантическом океане магнитудой 5,9 к югу от острова Святой Елены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным Геологической службы, в Мексике эпицентр землетрясения находился в 125 км к юго-западу от города Мапастепек (население около 18 тыс. человек). Глубина его очага - 15,8 км.

В Атлантическом океане эпицентр толчков земной коры располагался на расстоянии в 900 км от каких-либо населенных пунктов. Его очаг зафиксировали на глубине 10 км.

В обоих случаях не сообщается о возможных жертвах, разрушениях и угрозах цунами.-0-