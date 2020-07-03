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03 июля 2020, 14:10

Жан Кастекс назначен премьер-министром Франции

Жан Кастекс. Фото Reuters
Жан Кастекс. Фото Reuters

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель руководителя Администрации президента Франции Жан Кастекс, курировавший процесс выхода страны из режима самоизоляции, назначен новым главой Кабинета министров. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, сообщает ТАСС.

"Президент Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - указывается в сообщении.

Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему также было поручено управлять процессом выхода страны из режима самоизоляции.

Сегодня было объявлено об уходе в отставку премьер-министра Эдуара Филиппа, который руководил правительством Франции с 2017 года. До этого во французских СМИ появились сообщения о разногласиях между главой правительства и президентом, в том числе после победы Филиппа на выборах мэра города Гавр 28 июня. В четверг, 2 июля, президент Франции подтвердил намерение совершить перестановки в правительстве на фоне восстановления страны после пандемии.-0-

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