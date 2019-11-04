Жан-Поль Дюбуа удостоен Гонкуровской премии по литературе

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатель Жан-Поль Дюбуа удостоен главной литературной награды Франции - Гонкуровской премии, сообщает французский телеканал BFM .

Уточняется, что 69-летнего Жан-Поля Дюбуа наградили за его ностальгический роман "Не все в мире живут одинаково". Это произведение он создавал на протяжении последних 30 лет. В 2004 году Жан-Полю Дюбуа присудили престижную премию "Фемина" за семейную сагу "Французская жизнь".

В этом году на Гонкуровскую премию были номинированы помимо Жан-Поля Дюбуа еще три писателя: Амели Нотомб, Жан-Люк Коаталем и Оливье Ролен.

Премия, названная Гонкуровской в честь братьев - классиков французской литературы Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо, вручается ежегодно с 1903 года за лучшее произведение, написанное на французском языке. Денежное вознаграждение за победу всего 10 евро, однако главным для авторов является публикация книги большим тиражом и признание широкой публики.-0-