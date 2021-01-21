21 января, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Избранный президент Кыргызстана Садыр Жапаров сложил полномочия премьер-министра. Об этом сообщил руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов.
По его словам, когда были объявлены официальные итоги досрочных президентских выборов, Садыр Жапаров сложил полномочия премьер-министра Кыргызстана и действующее правительство ушло в отставку.
"На действующих членов правительства возложены обязанности исполнять свои обязанности до избрания нового состава правительства", - сказал Суйунбек Касмамбетов.
10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране - президентскую или парламентскую. На выборах Садыр Жапаров набрал более 79% голосов и одержал победу уже в первом туре. За президентскую форму правления проголосовали более 81% избирателей. Явка на выборах составила 39,16% (из 3,56 млн избирателей), на референдуме - 39,12%.-0-