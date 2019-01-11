Жээнбеков объявил 2019-й Годом развития регионов и цифровизации Кыргызстана

11 января, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
Основным направлением в 2019 году, говорится в документе, станет продвижение цифровых основ развития страны. В первую очередь следует обеспечить всеобщий широкополосный интернет на всей территории Кыргызстана, благодаря которому можно будет получить наиболее эффективное, надежное и недорогое соединение страны с глобальными сетями и магистралями передачи данных. Интернет-платформы станут точкой доступа к необходимой информации для субъектов малого и среднего бизнеса в регионах, а повсеместный охват территорий интернет-услугами даст возможность жителям регионов формировать новые или дополнительные источники дохода.
Как сообщается в указе, с целью освоения и распространения цифровых технологий государство должно создать все условия для становления регионального центра технологического трансфера, стимулировать участие граждан и частного сектора в повышении качества государственных и муниципальных услуг через механизмы обратной связи, а также следует принять необходимые меры по защите фундаментальных государственных интересов и интересов граждан, обеспечивая достаточный уровень кибербезопасности защиты персональных данных.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4851 BYN
|2.473 BYN
|2.481 BYN
|USD
|2.1532 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.2148 BYN
|3.207 BYN
|3.217 BYN