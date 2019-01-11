Жээнбеков объявил 2019-й Годом развития регионов и цифровизации Кыргызстана

11 января, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Основным направлением в 2019 году, говорится в документе, станет продвижение цифровых основ развития страны. В первую очередь следует обеспечить всеобщий широкополосный интернет на всей территории Кыргызстана, благодаря которому можно будет получить наиболее эффективное, надежное и недорогое соединение страны с глобальными сетями и магистралями передачи данных. Интернет-платформы станут точкой доступа к необходимой информации для субъектов малого и среднего бизнеса в регионах, а повсеместный охват территорий интернет-услугами даст возможность жителям регионов формировать новые или дополнительные источники дохода.

Как сообщается в указе, с целью освоения и распространения цифровых технологий государство должно создать все условия для становления регионального центра технологического трансфера, стимулировать участие граждан и частного сектора в повышении качества государственных и муниципальных услуг через механизмы обратной связи, а также следует принять необходимые меры по защите фундаментальных государственных интересов и интересов граждан, обеспечивая достаточный уровень кибербезопасности защиты персональных данных.-0-