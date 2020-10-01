Жээнбеков: пандемия выявила проблемы в системе здравоохранения Кыргызстана

1 октября, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. Пандемия, охватившая почти все страны мира, в том числе Кыргызстан, выявила серьезные проблемы в системе здравоохранения республики. Об этом заявил в Бишкеке президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на церемонии вручения государственных наград отличившимся в борьбе против пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе медикам.

"Ситуация по борьбе с инфекцией выявила проблемы системы здравоохранения, которые накапливались годами. Одной из главных проблем была нехватка медицинского персонала, специалистов по борьбе с инфекцией", - отметил президент Кыргызстана. По его словам, власти страны примут и уже приняли важные решения, чтобы улучшить ситуацию. "Для решения проблем в секторе здравоохранения необходимы системные изменения. Мы рассмотрим данный вопрос на заседании Совета безопасности", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Также он подчеркнул: опасность еще не миновала, принимаются все меры для устранения последствий пандемии. "Строятся новые учреждения системы здравоохранения, ремонтируются старые, - отметил Сооронбай Жээнбеков. - С учетом дефицита медицинских кадров было принято решение увеличить количество грантовых мест в вузах".

Как отметил глава Кыргызстана, основной целью изменений станут совершенствование управления системой здравоохранения и качества медуслуг, широкое внедрение цифровых технологий во все сферы здравоохранения. "Мы обязаны обеспечить качественной медицинской помощью все слои населения, независимо от их местонахождения или социального статуса", - особо подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Вручая госнаграды, президент Кыргызстана отметил: вся страна была свидетелем героического труда и чистых намерений всех тех, кто сражался с коронавирусом. "Вы в самые сложные для народа дни были на передовой борьбы с инфекцией, с честью и с высокой гражданской ответственностью выполняли свой профессиональный долг. Не зная отдыха, днем и ночью, невзирая на усталость, вы вели борьбу со страшной болезнью", - подчеркнул он.

По последним данным, в Кыргызстане зарегистрирован 46 841 случай COVID-19, скончались свыше 1 тыс. зараженных.-0-