Жээнбеков: власти не допустят создания в стране нестабильной обстановки

8 августа, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на внеочередном заседании парламента, заявил, что государство не допустит разделения народа и создания нестабильной обстановки в стране.

"Будут приняты все меры для того, чтобы сохранить законность, мир и безопасность в стране. Сегодня провел внеочередное заседание Совета безопасности страны. Приняты решения в связи с создавшейся ситуацией в селе Кой-Таш. Мы не допустим разделения народа и создания нестабильной обстановки. Для этого у государства есть силы и средства", - сказал глава государства и призвал народ не поддаваться на провокации и не паниковать.

"В ходе спецоперации, несмотря на заявление сторонников бывшего президента, что власть сдалась, было принято решение не организовывать отправку силовых структур. Такое решение было принято, чтобы сохранить стабильность и во избежание дестабилизации ситуации в стране. Мы не дадим дестабилизировать ситуацию и делить народ, для этого у нас хватит политической воли", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

По словам президента, вчера Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию и законы, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий. "Если раньше Алмазбек Атамбаев приглашался на следствие в качестве свидетеля, то теперь он фигурирует в статусе подозреваемого в особо тяжких преступлениях", - подчеркнул кыргызский лидер.

Президент Кыргызстана заявил, что Атамбаев грубо нарушил конституцию По сообщению пресс-службы, президент обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув "необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры".

Как сообщает ТАСС, сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева отменили намеченный на четверг митинг в Бишкеке и возвращаются в село Кой-Таш, где расположена резиденция бывшего главы государства.

В связи с событиями вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева депутаты парламента Кыргызстана предложили ввести в стране чрезвычайное положение.

Вчера вечером Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана начал операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. Однако его сторонники оказали сопротивление. В ходе операции погиб один сотрудник спецназа, многие получили ранения. Ранее парламент Кыргызстана принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента страны, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Бывшему президенту Кыргызстана уже трижды вручили повестки на допрос в МВД, однако он их проигнорировал.-0-

В доме экс-президента Кыргызстана Атамбаева произошла стрельба Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, из дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева поступил звонок в милицию. "На место выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области. Дополнительная информация будет дана позже", - отметили в ГУВД.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан Ранее парламент Кыргызстана принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента страны, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.