Железнодорожная катастрофа в Индии: 9 человек погибли и 37 пострадали

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 9 человек погибли и еще 37 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в индийском штате Западная Бенгалия, сообщает телеканал NDTV.

Шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Власти страны заверили, что расследование случившегося будет проведено на самом высоком уровне.

Министр путей сообщения Индии Ашвини Вайшнав сегодня утром посетил место аварии и оценил ситуацию. "Мы провели детальный осмотр путей. Выяснилось, что к аварии привел внезапный отказ оборудования. Мы заказали расследование, которое установит первопричину", - заявил министр. Он также сообщил, что начата выплата компенсаций семьям погибших.

Вечером 13 января в индийском штате Западная Бенгалия с рельсов сошли 12 вагонов пассажирского поезда. Сотни людей из близлежащих деревень бросились на помощь пострадавшим, позже к спасательным работам присоединились отряды Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.-0-