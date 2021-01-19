Железнодорожная компания Eurostar оказалась на грани разорения

Скриншот из видео Euronews

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожная компания Eurostar, поезда которой соединяют Великобританию с Францией и Бельгией, обратилась к британскому правительству с просьбой о финансовой помощи, сообщает Euronews. Руководство компании надеется, что британские власти смогут предоставить Eurostar заем, несмотря на то, что, по правилам, на помощь могут претендовать только авиаперевозчики и британские железнодорожные компании. Компания оказалась на грани разорения из-за сокращения пассажиропотока в период пандемии. С марта по ноябрь число пассажиров упало на 95%. До кризиса в пиковые часы из Лондона до Парижа и Брюсселя ходило по два поезда в час, теперь же за весь день всего два состава. Eurostar на 55% принадлежит французской железнодорожной компании SNCF. Еще 5% владеет Национальное общество бельгийских железных дорог. Британские власти продали свою долю частным компаниям в 2015 году за 757 млн фунтов стерлингов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!