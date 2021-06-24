Железные дороги Литвы от санкций ЕС против Беларуси могут потерять до 100 млн евро

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери государственной компании Lietuvos Gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") от введенных ЕС секторальных санкций против Беларуси могут составить до 100 млн евро. Об этом в эфире национального радио LRT заявил представитель госпредприятия Мантас Дубаускас, сообщает ТАСС.

"Доходы компании от перевозки по железной дороге белорусских грузов составляют около 100 млн евро, это примерно 30% всех наших доходов. Две трети этой суммы приходится на перевозку минеральных удобрений. Идет транзит нефтепродуктов", - сказал Мантас Дубаускас.

По его словам, Lietuvos Gelezinkeliai ведет работу по диверсификации грузовых перевозок. Железнодорожники также рассчитывают на получение компенсации от государства.-0-