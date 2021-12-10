Железным дорогам Литвы грозит банкротство в случае судебных исков от "Беларуськалия"

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") может столкнуться с риском банкротства в случае судебных исков со стороны белорусской компании "Беларуськалий" за остановку транзита калийных удобрений через Литву. Об этом заявил глава предприятия Мантас Бартушка, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

По его словам, Lietuvos gelezinkeliai не планирует и не будет останавливать транзит белорусских калийных удобрений, поскольку это грозит ей банкротством. Однако принятие властями Литвы закона о запрете на транзит "Беларуськалия" могло бы создать правовое основание и защитило бы предприятие.

"Если это не будет сделано, и Lietuvos gelezinkeliai расторгнет договор раньше срока, другая сторона может потребовать возмещения потерянных доходов. Если суд удовлетворит хотя бы часть такого иска, Lietuvos gelezinkeliai грозит банкротство", - указал он.

Мантас Бартушка полагает, что даже в том случае, если государством будет принято решение об остановке транзита "Беларуськалия", вполне вероятно, что белорусская сторона все равно обратится в международный арбитраж. "В любом случае мы окажемся в международном арбитраже, поэтому для нас очень важно, чтобы было принято твердое в правовом отношении решение", - отметил он.

Мантас Бартушка также заявил, что санкции США в отношении "Беларуськалия" не являются законным основанием для прекращения или иной остановки операций литовскими железными дорогами.

Ситуацию прокомментировал и министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис. По его словам, принимать "безрассудные и импульсивные" решения в данном вопросе недопустимо. "Я имею в виду возможные судебные процессы, их масштаб, и поэтому мы не можем позволить себе принимать быстрые, безрассудные и импульсивные решения на данном этапе. Но есть факт, что иски будут", - цитирует министра Delfi.

Марюс Скуодис также отметил, что после того, как юристы изучили договор с "Беларуськалием" и предусмотренные в нем обязательства, стало ясно, что ответственность за расторжение контракта и возможные финансовые последствия лежит на правлении литовской железнодорожной компании, находящейся в госуправлении. "Министр не может обязать ЛЖД расторгнуть договор. Могу сказать, но правление железной дороги берет на себя ответственность практически личным имуществом за последствия решений, финансовые последствия, возможный ущерб, судебные иски", - сказал Марюс Скуодис.

9 августа США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря.

Грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января, заявила 8 декабря компания Lietuvos gelezinkeliai. По ее данным, входящее в группу предприятие грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должно перевезти около 1 млн т удобрений. По договору с Lietuvos gelezinkeliai белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее в четверг заявил о готовности уйти в отставку, если подтвердится, что компания "Беларуськалий" внесла предоплату по договору с Lietuvos gelezinkeliai, несмотря на санкции США. О готовности оставить свой пост из-за продолжающегося транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву также заявил министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис. Премьер-министр Ингрида Шимоните со своей стороны указала, что пока не приняла решение по поводу отставки министров.-0-